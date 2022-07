Pagesos i ramaders aixequen la veu per les restriccions imposades davant l’elevat risc d’incendi que els fa molt difícil poder treballar. Hi ha 357 municipis amb el nivell 3 del pla Alfa, el màxim i 11 massissos amb accés restringit. Entre les mesures que han de respectar hi ha la prohibició de segar a les hores centrals del dia, quan va millor per la collita. Es veuen obligats a fer-ho a primera hora del matí i a partir de les sis de la tarda, quan bufa la marinada.

L'alt risc d'incendis també ha fet modificar les activitats de lleure a l'entorn natural. L’Aina Fernández, monitora de l'espai Druïda Barcelona assegura que “hem hagut de canviar de plans”. Han viscut les restriccions a Àger: “Al principi no ens ho creiem, després una mica més. Vam estar tres dies confinats”. I és que Àger, a la Noguera, es troba en nivell 3 del Pla Alfa, i hi està prohibit fer activitats d'acampada i rutes a la natura.