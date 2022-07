Si eres un fiel seguidor de la serie Parot sabrás que está llegando a su fin y pronto se desenmascarará al asesino de los excarcelados por la doctrina Parot. Seguro que ya has dado vueltas sobre quién podría ser: ¿Haro?, ¿Plaza?, ¿Isabel? Algunos personajes tiene más papeletas que otros para serlo, ¿cuál crees tú que es el asesino? Pariticipa en nuestra encuesta y descubre quiénes son los más votados antes de que llegue el último episodio.

Los capítulos de Parot, en RTVE Play

Si aun no has visto la serie, está disponible online y gratis en RTVE Play. Junto a Isabel y Nieto, el espectador sufre y se emociona como los personajes de una ficción que no dejará indiferente a nadie. ¿Quieres saber por qué no puedes perderte su estreno? ¡Te damos 5 razones para no perdértela!