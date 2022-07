Mentre els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi del Pont de Vilomara, al Bages, que ahir al vespre ja va quedar estabilitzat, els veïns desallotjats tornen les seves urbanitzacions arrasades per les flames. La més afectada ha estat la de River Park, on s'han trobat un paisatge desolador, amb cases i cotxes absolutament calcinats pel foc.

17 famílies amb la casa arrasada

La urbanització es troba a l'epicentre de l'incendi que es va declarar diumenge i van haver de sortir corrents deixant-ho tot enrere. Aquest dimarts veïns com l'Emília i la Maria han pogut veure per primer cop com han quedat les seves llars. "S'ha cremat tot, tot està negre, fa pena veure-ho" ens asseguren. L'Emília ens explica la por que va passar per poder fugir de les flames.

17 famílies no han pogut tornar, de fet, perquè han perdut casa seva. Es calcula que una cinquantena de cases han quedat malmeses pel foc. La majoria són de la urbanització River Park i aquest dimarts han hagut de dormir al centre habilitat al Pont de Vilomara. Mentrestant Endesa manté 188 abonats sense llum a la mateixa localitat i s'està pendent de recuperar el subministrament d'aigua potable.