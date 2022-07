Avança sense control l'incendi al Pont de Vilomara que es preveu "molt violent"

Segueix cremant i sense control el foc que afecta El Pont de Vilomara, al Bages, on hi ha més d'un centenar de dotacions dels Bombers treballant especialment per contenir el flanc dret de l'incendi. En concret, 128 mitjans terrestres i nou aeris estan treballant des d'aquest dimarts al matí per tal d'extingir el foc. A aquesta hora del matí, només hi ha una carretera tallada segons el Servei Català de trànsit: la BV-1224 (entre el Pont de Vilomara i Rocafort).

“Ara al matí es comencen a incorporar els mitjans aeris de #bomberscat en les tasques d'extinció de #IFPontVilomara; 2 helicòpters de comandament, 4 helicòpters bombarders i 2 avions de vigilància i atac. pic.twitter.com/Tnw1sv7HOS“ — Bombers (@bomberscat) July 18, 2022

1.614,64 hectàrees (ha) han estat cremades, segons els càlculs dels Agents Rurals de la Generalitat. 343,40 ha a l'EIN Sant Llorenç del Munt i l'Obac, dins l'àrea de tancament d'accessos. 1.363,67 ha són forestals, 145,52 agrícoles, 102,43 de terreny urbà.

200 desallotjats i 4.500 persones confinades El foc ha arribat a cinc municipis: El Pont de Vilomara, amb 783 hectàrees afectades, Talamanca, amb 214 hectàrees, Sant Fruitós de Bages, amb 207 hectàrees, Sant Vicenç de Castellet amb 27 hectàrees i Navarcles, sense superfície cremada però amb la població confinada. Per aquest motiu i de manera preventiva, s'han evacuat a 200 persones de Can Riera i cases del Pont de Vilomara. 58 persones han estat acollides als dos centres habilitats per la Creu Roja. D'altra banda, l'avanç de les flames han obligat a confinar a unes 4.500 persones a casa seva al Pont de Vilomara, Navarcles i Sant Fruitós. Els agents descarten que els desallotjats puguin tornar a casa seva aquest dilluns. Crema sense control l'incendi al Pont de Vilomara El foc ha avançat a uns tres quilòmetres per hora, quan per sobre d'un ja preocupa els bombers. De moment, el flanc esquerre no està perimetrat, però no preocupa. El que més preocupa és el dret on se situa el parc natural i les desenes de cases properes a River Park.