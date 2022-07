Ja fa més de 24 hores que crema el Bages. El foc afecta cinc municipis i ha cremat ja més de 1.600 hectàrees. D'aquestes, prop de 350 a l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Té un potencial de 6.000 hectàrees per cremar. L’incendi està contingut: no avança, però pot revifar. . Preocupa sobretot el flanc dret i l'augment de temperatures i el vent. Hi ha 300 persones desallotjades per l’incendi al Bages i es descarta que puguin tornar aquest dilluns a casa seva. Més de 4.500 persones confinades.