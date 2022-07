¿Te imaginas poder hacer snorkel, subir a la cima de un volcán activo, pasear por playas de arena blanca y otras de arena negra y bañarte en piscinas naturales con aguas termales? Todo esto y más es posible en Camiguín, una isla situada en la región de Mindanao, en el sur de Filipinas.

Se le conoce como ‘la isla del fuego’ porque tiene siete volcanes en un territorio de aproximadamente 230 km2 y uno de ellos, el Monte Hibok-Hibok, ¡sigue en activo!

Ubicada en el mar de Bohol, la mejor época para viajar a este paraíso filipino y evitar las lluvias es de abril a junio. Camiguín no está masificada por turistas así que si lo que buscas es fiesta, este no es tu lugar. Pero si por el contrario además de playa y actividades acuáticas como buceo y snorkel, quieres vivir aventuras fuera del mar ¡bienvenido a la isla del fuego!

Te aconsejamos moverte con moto ya que el transporte público es muy deficiente y no llega a muchas de las maravillas de la isla. Los trycicle también son buena opción, pero hay carreteras muy empinadas por las que no pueden subir si van cargados de pasajeros.

Y tampoco te puedes perder la White Beach , una larga lengua de arena blanca impresionante. Te aseguramos que si tienes un dron, será el fotón de tu viaje por Filipinas. A la hora de visitarla tienes que tener en cuenta el estado de la marea para ir cuando esté baja. Aunque no haya olas en el mar, a veces las corrientes marinas no permiten que puedas ir en barca… ¡así que mucha suerte y ojalá puedas visitar este pequeño pedazo de paraíso! Y un consejo, siempre es mejor reunir a gente para compartir los gastos de las barcas que te llevan a las islas de Mantigue y White Beach.

¿Sabías que Camiguín es uno de los mejores lugares de Filipinas para bucear y hacer snorkel ? Encontrarás varios santuarios para hacer snorkel y ver los corales y muchos peces de colores. Uno de ellos es el Giant Clam Sanctuary , un vivero de almejas gigantes . La playa donde se encuentra, Kabila White Beach , es la única de Camiguín con arena clara. El resto de costa, debido a que es una isla volcánica, es de arena oscura . Os aconsejamos la playa de Agoho , cuya arena es color marrón chocolate y en la que no te encontrarás a casi turistas, solo a pescadores locales.

Senderismo

El trekking más famoso es el que te lleva a la cima del Monte Hibok-Hibok, un volcán que actualmente se encuentra en activo y está a unos 1.300 metros sobre el mar. ¡Podrás ver la laguna del cráter! Tienes que estar preparado físicamente porque, aparte del desnivel, el recorrido que dura entre 3 y 5 horas hasta la cima y si ha llovido, el camino es bastante resbaladizo.

Otra ruta más fácil desde donde tendrás unas vistas espectaculares de la isla es The Walkaway Old Volcano. Aunque no seas muy religioso, te llamarán la atención las catorce esculturas que representan las estaciones de la vida de Jesús que encontrarás por el recorrido.