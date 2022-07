Cap de setmana marcat per unes altes temperatures

Cap de setmana farragós marcat per la mobilitat de la segona quinzena de juliol i per unes elevades temperatures que no donen treva. A Catalunya, els termometres s’enfilaran fins a 39-41° a l’interior i arribaran als 35° a la costa. Es manté activat el nivell 3, nivell extrem de perill d’incendi del pla alfa a 275 municipis.

04.13 min Cinquè dia d'onada de calor. A Lleida s'esperen temperatures que poden superar els 40 ° | Ràdio 4

Risc d'incendis A Lleida, s'esperen les temperatures més altes, podrien superar els 40°, i el risc d'incendis és molt elevat. Aquest diumenge és el sisè dia d'onada de calor i el pitjor és que no sabem fins quan s'allargarà. L'Ajuntament de la capital del Segrià ha habilitat espais perquè la gent pugui refugiar-se de les altes temperatures. Preocupen els parcs naturals i el camp per l'alt risc d'incendis. Els Agents Rurals sobrevolen en helicòpter finques del pla de Lleida, la Conca de Barberà, l'Anoia i el Solsonès per controlar les màquines que hi treballen en plena temporada de sega. Demanen màxima prudència i asseguren que la conscienciació i els treballs de prevenció dels pagesos també han ajudat a minimitzar els focs. Encara queden tres setmanes de treballs de sega i des de l'1 de juny, els Agents Rurals han intervingut en 11 focs per maquinària a la zona. Recordem que el departament d'Interior ja ha establert dures restriccions per intentar apaivagar la situació i ara anuncia que s'allargaran més enllà d'aquest dimarts, quan finalitzen les actuals. Restriccions "severes" davant l'onada de calor extrema

Com podem evitar la calor La xafogor no dona treva ni de nit i per això, alguns busquen plans refrescants per dur a terme. 11 de la nit i els carrers segueixen plens. Hi ha gent als bancs, a les gelateries i als bars o xiringuitos. Conseqüències d'una calor asfixiant a les nits. Veure aigua fresca, tancar persianes durant el dia, evitar el sol directe, dur gorra o barret i ulleres de sol, evitar sortir a les hores de més calor i reduir les activitats físiques intenses són alguns dels consells que els experts ens ofereixen per evitar cops de calor. L'onada de calor causa cinc morts a Catalunya i 152 a tot l'Estat