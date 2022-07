Operació sortida aquest cap de setmana per a molts que inicien les seves vacances d'estiu. Aquesta serà complicada, per una banda, hi ha vaga dels tripulants de cabina de Ryanair i EasyJet. Per l'altra, el trànsit està congestionat i s'han produït diversos accidents.

Vols cancel·lats i descontrol als aeroports Comença un nou cap de setmana de vagues de la tripulació de cabina de Ryanair que coincideix amb una nova jornada de protestes del personal d'EasyJet. Dues vagues de companyies àrees en plena operació sortida. A l'aeroport del Prat està previst un volum de 3.527 operacions pel cap de setmana. 01.01 min La vaga d'EasyJet s'afegeix a la de Ryanair al Prat | Àlex Cabrera De moment, hi ha 5 vols cancel·lats i 28 retards a la companyia d'EasyJet. Per als treballadors de Ryanair aquest divendres és l'última jornada de vaga i fins ara, s'han cancel·lat 10 vols i 9 van amb retard a l'aeroport del Prat. La terminal 2 de l’aeroport del Prat ha operat amb fluïdesa, tot i que la nova jornada de protestes coincideix amb el segon dia de més activitat al Prat en el que portem d’estiu, no s’han registrat grans cues en cap moment. Els sindicats han tornat a denunciar que els serveis mínims decretats són “abusius” i que les companyies han fet tot el possible per “invisibilitzar” les protestes.

Sinistres a les carreteres L'operació sortida no només es concentra als aeroports. A les carreteres catalanes hi ha força retencions, sobretot a l'AP7. El que més preocupa, però són els accidents. En menys de 24 hores, han mort tres persones en diferents accidents de trànsit. Això eleva el nombre de víctimes mortals a 90, enguany. 10 dels 11 morts per accidents de trànsit enguany a Barcelona, eren motoristes Esdevé el mateix nombre de persones que van perdre la vida de l'1 de gener al 14 de juliol de 2019. D'aquestes 90 persones, 21 eren motoristes.