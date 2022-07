Restriccions "severes" davant l'onada de calor extrema

Situació extrema a Catalunya. L'onada de calor es preveu llarga i el departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ja ha establert dures restriccions per intentar apaivagar la situació dels pròxims dies.

“�� Elena anuncia "mesures severes" per combatre l'onada de calor. S'activa el pla ALFA 3 en 275 municipis de 20 comarques i 9 massissos. �� S'estableixen mesures al lleure a la natura, agrícoles i de circulació al bosc | @RTVECatalunya pic.twitter.com/KZzRbEhjAH “

Des d'aquest divendres i fins al dimarts vinent, l'accés a nou massissos i parcs naturals estarà tancat per l'alt risc d'incendi. La mesura s'ha adoptat després que la Direcció General d'Agents Rurals hagi elevat, en 275 municipis de 20 comarques el Pla Alfa a nivell 3, que és el màxim nivell d'alerta que es pot determinar en la vigilància i prevenció d'incendis.

“Mapa Pla Alfa per avui 15 de juliol pic.twitter.com/HcqF03mcAL “

D'aquesta manera, es restringeix l'accés a nou massissos: Montgrí, cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialp, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Als municipis que es troben en aquest nivell màxim de perill d'incendi queden suspeses les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a algun nucli.

Segons Interior, es farà seguiment de la situació durant tot el cap de setmana i dilluns es valorarà si és necessari prorrogar les mesures a partir de llavors o adoptar-ne d'altres.

Alerta per altes temperatures durant tota la setmana

Així com 110 colònies i 2.026 casals d’estiu i casals esportius obligats a dur a terme les activitats dins de l’entorn immediat de les edificacions on es desenvolupa l’activitat, aquestes afecten un total de 161.324 assistents.

Aquestes mesures afecten un total de 154 activitats i 3.807 assistents , entre participants i monitors. Del total d’activitats afectades hi ha 21 acampades amb 736 assistents i 133 rutes suspeses amb 3.071 assistents, que s’hauran de desplaçar a algun nucli habitat o tornar al lloc d’origen.

A més de la restricció d'accessos a zones naturals i la suspensió d'activitats de lleure, també es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives a l'entorn immediat de les edificacions on es dormi .

Suspensió de les obres i restricció d'eines

Alhora, se suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes, i es restringeix l'ús d'eines com radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si s'han d'utilitzar per motius de força major s'ha de comunicar a agents rurals.