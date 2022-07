03:01

Situació extrema a Catalunya. L'onada de calor es preveu llarga i Interior ja ha establert dures restriccions per intentar apaivagar la situació.

Amb les restriccions de la Generalitat, s'han prohibit fins dilluns una vintena de campaments i més d'un centenar de rutes de muntanya en més de 300 municipis: aquells que es troben en el nivell 3 del pla Alfa. El sector del lleure intenta a contrarellotge reubicar campaments i organitzar noves activitats que no impliquin anar a la natura.



Per una altra banda, els pagesos accepten aturar la maquinària agrària a les hores centrals del dia per l'alt risc d'incendis que hi ha. Però des de les organitzacions agràries diuen que amb aquestes restriccions se'ls criminalitza. També estan disposats a llaurar els camps per tallafocs com els ha demanat el govern català. Tot i que afegeixen que aquesta mesura s'ha pres a correcuita i que el que cal és una millor gestió per netejar els sota-boscos i les voreres dels camins rurals | Gemma Esteba i Pepa Sangenís