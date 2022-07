Barcelona intenta posar fre als botellots del "triangle golfo"

Els constants aldarulls i molèsties al conegut com a "triangle golfo" del Poble Nou de Barcelona porta temps provocant la desesperació dels veïns de la zona. Aquest mateix divendres a la matinada un grup de joves han tornat a cremar un contenidor al carrer dels Almogàvers, a prop de la sala Razzmatazz. Les flames han arribat a estendre's a la persiana d'un dels edificis del carrer, però els bombers han pogut intervenir a temps.

És un episodi que ja no és puntual perquè el passat 17 de juny van cremar 2 contenidors de la brossa enmig del carrer Pere IV, un dels eixos que de dimecres a diumenge serveix de punt de concentració de centenars de joves bevent.

Mesures per evitar els botellots

Per intentar evitar que el fenomen vagi encara a més durant l'estiu, l’Ajuntament ha decidit prohibir a botigues d’alimentació del “Triangle lúdic del Parc i la Llacuna del Poblenou” que obrin les nits de dimecres a diumenge.

Els establiments afectats quedaran tancats de les 22.00 a les 07.00 hores, i aquesta prohibició també s’aplicarà els festius i les vigílies que caiguin en dilluns i dimarts. Es tracta d’una mesura, en principi destinada a evitar les botellades i les molèsties constants que genera en aquesta zona d’oci nocturn.

De fet, aquesta zona d'oci nocturn és la que més denúncies genera per beure al carrer. Entre setembre i el mes d'abril, les sancions van enfilar-se fins a les 4.000, a les que s'han de sumar 400 denúncies per fer les necessitats a la via pública, 211 per molestar els veïns i la confiscació d'altaveus.

Els veïns, mentrestant, units a través de la plataforma SOS Triángulo Golfo, confien en la promesa del consistori que vol impulsar multes de 600 euros per les persones que beguin al carrer. En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, es va mostrar partidari d'incrementar les sancions en una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2.