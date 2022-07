La benzina i el gasoil han tornat a caure en els últims set dies fins a registrar preus mitjans d'1,872 i 1,822 euros el litre, tot aplicant el descompte de 20 cèntims del Govern central. D'aquesta mantenen la tendència a la baixa de les últimes setmanes, coincidint amb l'inici de l'estiu. Tot i això, els valors de tots dos carburants superarien novament la barrera dels dos euros el litre de no aplicar-se la bonificació pública.

Segons les dades difoses aquest dijous pel Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE), que recull el preu mitjà registrat en més d'11.400 estacions de servei espanyoles entre el 5 i l'11 de juliol, el cost de la gasolina descendeix un 2,1% en els últims set dies després de caure per tercera setmana consecutiva, mentre que el gasoil és un 2,9% més barat que fa una setmana.

Malgrat això, si s'exclou el descompte obligatori establert pel Govern, la gasolina superaria per sisena ocasió els 2 euros per litre, situant-se en 2,072 euros; i el gasoil el faria per cinquena vegada, marcant un preu de 2,022 euros tal com es pot observar al gràfic.

A més, malgrat la caiguda registrada durant l'última setmana, el preu que marca la gasolina és el cinquè més alt de la història, tan sols un 3,6% per sota del seu rècord, mentre que la gasolina ha aconseguit el seu quart preu més elevat des que existeixen registres.

Darrere dels nivells elevats que continuen registrant la gasolina i el gasoil des que va començar l'any es troba principalment l'encariment del petroli, una tendència que s'ha revertit en les últimes setmanes i que es comença a reflectir lleugerament en el preu final dels carburants.

Per a esmorteir l'impacte que l'encariment de la gasolina i el gasoil està tenint en els ciutadans, el Govern ha prorrogat fins a finals d'any la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant per a tots els consumidors.

Malgrat els valors històricament elevats, el preu de tots dos carburants a Espanya -una vegada aplicat el descompte- es manté per sota de la mitjana europea, que, segons l'estadística de la UE, se situa en 1,96 euros el litre per a la gasolina, i 1,952 euros per al gasoil