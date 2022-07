El preu de la benzina i el gasoil continua baixant, tot i que es manté encara per sobre els 2 euros. El litre de benzina se situa aquest dijous als 7 cèntims i encadena tres setmanes de caigudes. I el de gasoil baixa per segona setmana consecutiva fins als 2,02 euros. Preus elevats que afecten els que es mouen per carretera, i també per mar als pescadors que cada vegada tenen menys beneficis. Reclamen ajudes a l'administració, i que siguin ells, els pescadors, els que puguin fixar un preu mínim del peix, per no dependre de la subhasta a la llotja.