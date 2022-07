Vilagrà exigeix a la Moncloa "fets concrets" per reprendre el diàleg

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, considera “fonamental” la reunió prevista per la segona quinzena de juliol entre els presidents Pedro Sánchez i Pere Aragonès per reprendre el camí del diàleg.

Vilagrà ha explicat en una interpel·lació al Parlament que la trobada que mantindrà aquest divendres amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, pretén servir per continuar aprofundint en "la concreció de les noves condicions i garanties" que s'han de posar sobre la taula per continuar amb la negociació del conflicte polític.

Recuperar la confiança perduda

En la seva opinió, "la repressió i els incompliments" de l'Estat amb Catalunya augmenten i generen desconfiança. "No abandonarem aquesta via democràtica de la resolució del conflicte polític, però hi ha d'haver fets i passos que, concretament, aturin la repressió, i, per tant, resultats", ha subratllat.

"️ Laura Vilagrà exigeix a la Moncloa "passos per frenar la repressió" i poder reprendre el diàleg





Així, volen establir un acord marc que garanteixi una negociació "d'igual a igual, i això implica posar fi a la repressió i els seus efectes, i per fer marxa enrere en determinats marcs normatius i pràctiques que l'Estat ha emparat fins ara", ha afegit.

Mesures com modificar els delictes de sedició i rebel·lió, deixar sense efecte procediments d'extradicions dels líders a l'estranger o retirar processos judicials contra càrrecs. Insisteixen que les relacions no es donen per normalitzades i traslladen la responsabilitat al govern espanyol.

En la seva trobada de fa dues setmanes a Madrid, Govern i Generalitat ja van pactar que el primer pas en la nova fase de relacions seria avançar en un acord marc que ha de recollir la "metodologia" del diàleg i la negociació posterior, així com els principis i prioritats que han de presidir les relacions entre els dos governs.