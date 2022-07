01:21

La consellera i el ministre de Presidència es reuneixen aquest divendres a la Generalitat per prepar de la reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès prevista aquest juliol.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, es reuneix amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per pactar la data de la trobada entre els presidents per les properes setmanes. Vilagrà assegura que vol concretar també condicions i garanties per reprendre la negociació amb el govern central.

De la segona trobada, ara fa quinze dies entre Vilagrà i Bolaños en va sortir crear un acord marc que garanteixi una negociació "d'igual a igual" i per la Generalitat ha de servir per posar fi a la repressió. Mesures com modificar els delictes de sedició i rebel·lió, deixa sense efecte procediments d'extradicions dels líder sa l'estranger o retirar processos judicials contra càrrecs.

Insisteixen que les relacions no es donen per normalitzades i posen la responsabilitat al govern. Una negociació que va quedar paralitzada pel cas Pegasus. Aquesta és la tercera reunió entre Vilagrà i Bolaños des que va esclatar el cas d'espionatge | Laura Herrero