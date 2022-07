Davant l'increment de contagis i per tal de descongestionar l'atenció primària, el Departament de Salut ha implementat de nou les baixes laborals automàtiques. A partir d'aquest 6 de juliol, les persones que tinguin símptomes compatibles amb la covid podran demanar la baixa per internet a través de La Meva Salut i rebre l’alta al cap de 5 dies de manera automàtica.

Per demanar la baixa per covid només necessites tenir simptomatologia compatible amb el virus . No caldrà presentar cap test ni prova per demostrar que es té la malaltia . Tampoc farà falta que t'adrecis al teu CAP, es poden fer els tràmits per Internet.

On la demano?

Les baixes es podran demanar fàcilment i ràpidament a través de l'aplicació La Meva Salut o de la pàgina web Cita Salut.

En l'apartat de "Cites, consultes i gestions," dins de la secció "Destacats", tries "Baixa laboral: símptomes COVID-19". Després, a la secció de "Motius", tries "Baixa laboral". Si ho has fet bé, es desplegarà un nou formulari.

Passes a seguir al web La Meva Salut

Aquest formulari també és senzill d'omplir. Primer, en el motiu de la baixa, tries "Símptomes de la COVID-19". Posteriorment, hauràs d'escriure els símptomes en qüestió dins del requadre per descriure el motiu de la baixa (per exemple: febre, tos, cansament, mal de coll, ulls vermells o irritats, dificultat per respirar...).

La Meva Salut; procediment per demanar la baixa

Tercer pas: hauràs d'indicar la data d'inici de la baixa: has de seleccionar el primer dia en el qual ja no vas poder treballar a causa dels símptomes descrits més amunt. Penúltim pas: posar el teu email. Una vegada ho tinguis absolutament tot, comprova que tots els apartats han estat ben omplerts i dona'l a "Sol·licitar".

La baixa serà notificada al pacient el mateix dia per SMS o per mail.