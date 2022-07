01:32

Davant l'increment de contagis i per tal de descongestionar l'atenció primària, el Departament de Salut ha implementat de nou les baixes laborals automàtiques

Davant l'increment de contagis i per tal de descongestionar l'atenció primària, el Departament de Salut ha implementat de nou les baixes laborals automàtiques. A partir d'aquest 6 de juliol, les persones que tinguin símptomes compatibles amb la covid podran demanar la baixa per internet a través de La Meva Salut i rebre l’alta al cap de 5 dies de manera automàtica.

Per demanar la baixa per covid només necessites tenir simptomatologia compatible amb el virus. No caldrà presentar cap test ni prova per demostrar que es té la malaltia. Tampoc farà falta que t'adrecis al teu CAP, es poden fer els tràmits per Internet.