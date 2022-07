Un dels grans èxits de Broadway, el musical 'Next to normal', s'estrena mundialment a Barcelona. El Centre d'Arts Digitals de Barcelona (IDEAL) l'acull a partir d'aquest 6 de juliol.

El musical que va revolucionar el teatre musical fa una dècada s'estrena per primera vegada en format immersiu: amb projeccions a les parets i el públic integrat en l'escenografia. L'espectacle serà en versió original - Anglès, amb subtítols en català i en espanyol.

Els seus autors, Brian Yorkey i Tom Kitt, han adaptat el llibre a 60 minuts per a un espai immersiu de 2000 metres quadrats amb audiència i actors compartint el mateix espai.

El director britànic, Simon Pittman, presentarà un nou guió per a aquest llibre contemporani guanyador del premi Pulitzer, amb una proposta sense escenografia ni atrezzo amb disseny de so surround i amb projeccions 360 graus en les parets i el sòl, on el públic viurà aquesta història amb l'elenc.

De nou, Alice Ripley, qui va estrenar aquesta obra a Broadway, serà Diana Goodman. Un rol tan físic com emocionalment desafiador que en el seu moment li va portar a guanyar el Tony Award. Amb ella, Andy Señor Jr., Jade Lauren, Eloi Gómez i Lewis Edgar completaran l'elenc en viu. En aquesta oportunitat, el rol del psiquiatre serà virtual, amb el reconegut Adam Pascal encarnant a aquest personatge.

