La Mesa del Parlament manté la delegació de vot de Puig

La Mesa del Parlament opta per tornar a tensar la corda amb el Tribunal Constitucional. El Ple d’aquest dimecres s’ha encetat amb l’anunci de la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, de mantenir el vot delegat del diputat Lluís Puig, malgrat que el TC n’ha ordenat la seva anul·lació.

El portaveu de Vox, Joan Garriga, ha demanat la paraula per conèixer si s'havia acceptat el vot delegat de Puig i la presidenta del Parlament ha contestat que quatre diputats han delegat el seu vot en aquest ple, també l'exconseller.

La majoria independentista de la Mesa ha acordat, malgrat el contra del PSC-Units, acceptar verbalment el vot de Puig. No es veurà al marcador electrònic per no implicar els funcionaris de la Cambra. D'aquesta manera, tampoc es garanteix que finalment es pugui registrar oficialment a l'acta.

