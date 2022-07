01:00

La majoria independentista de la Mesa del Parlament manté vigent la delegació de vot del diputat de Junts Lluís Puig malgrat que el Tribunal Constitucional ha anul·lat la decisió.

El portaveu de Vox, Joan Garriga, ha demanat la paraula per a conèixer si s'havia acceptat el vot delegat de Puig i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha contestat que quatre diputats han delegat el seu vot en aquest ple, inclòs el de l'exconseller.



Garriga ha anunciat que la seva formació ha presentat una petició de reconsideració a aquesta decisió. El dirigent de Vox ha advertit que la delegació de vot de Lluís Puig no compleix els requisits de baixa paternal o malaltia que recull el reglament per a delegar el vot: "Lluís Puig no està ni embarassat ni malalt, està escapolit de la justícia".



També ha demanat torn de paraula el portaveu de Cs, Nacho Martín Blanco, que ha criticat la "nova desobediència" als tribunals, i ha demanat suspendre el ple fins a conèixer l'opinió dels lletrats | Elena Garcia