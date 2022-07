La Sílvia va tornar diumenge de Varsòvia amb la federació d'handbol. A l'Aeroport del Prat, van poder recollir les maletes, però no dues lliteres que portaven. Diu que encara no saben res, i no són els únics. Als retards i cancel·lacions per les vagues de Ryanair i EasyJet i la manca de personal, se suma ara la pèrdua d'equipatges dels passatgers.

Segons AENA, aquesta situació es deu al fet que aquest cap de setmana ha estat el primer de juliol i, per tant, hi havia molts vols programats. I, d'altra banda, perquè hi havia problemes de mobilitat d'equipatges a quatre aeroports europeus: a Frankfurt, Dublín, Gatwick i Amsterdam. Això ha provocat que, sobretot el diumenge, a la sala de recollida de maletes s'acumulessin molts equipatges perduts.