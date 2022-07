Continuen els problemes als aeroports europeus. Als retards i cancel·lacions per les vagues de Ryanair i EasyJet i la consegüent manca de personal, se suma ara la pèrdua d'equipatges dels passatgers. A l'Aeroport del Prat, molts usuaris hi han arribat i s'han trobat que no tenen maletes perquè continuen als llocs d'origen o estan extraviades.