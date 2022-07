Orgullo RTVE

"Estuve con un chico durante dos años. Dejé todo por él mientras él llevaba una doble vida. Además, tonteaba con todos delante de mí y eso me dolía. Cuando me dejó me enteré de que se había liado con varios estando conmigo. Luego hizo una campaña contra mí, pero yo le he escrito muchas canciones que ha tenido que escuchar en la radio, de fiesta... Espero que esta la baile mucho", es la confesión de Blas Cantó, que le dedica su nuevo tema, "El bueno acaba mal", a su exnovio. "Esta es parte de mi historia, y ahora que ya me he recuperado, puedo cantarlo y gritarlo", añadía el cantante.

No es habitual escucharle hablar de su vida privada, ni tampoco de su orientación sexual, un tema que siempre ha suscitado mucho interés. Durante estos últimos años, ha tenido que enfrentarse a muchos rumores. Ahora el músico se sincera y comparte con sus fans su verdad. "Nadie se pone las manos en la cabeza porque un chico decida cantarle a otro chico. He pasado toda mi vida cantando sin género, pero creo que era el momento de cantar lo que yo vivo todos los días desde hace muchos años", confiesa.

El cantante regresa con su segundo disco: "Creo que mi vuelta a la música después de tanto tiempo sin sacar una canción tenía que ser llena de color, porque he pasado mucho tiempo en la oscuridad y eso es lo que tenemos que celebrar ahora, el color". El artista participa como invitado en el especial Orgull! que celebra RTVE Catalunya con motivo del Día del Orgullo. El objetivo, contribuir a aportar mayor visibilidad, crear conciencia y generar debate, con un carácter reivindicativo y festivo para el colectivo LGTBIQ+.