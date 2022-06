Muchas veces, ser diferentes nos hace ver y creer que no encajamos en la realidad que vivimos. Y no es así. En la década de los 70, un niño homosexual llamado Tomás Yagüe crece en medio de la incomprensión familiar y en un colegio en el que es víctima de acoso. Es el protagonista de la novela Coto privado de infancia escrita por Paco Tomás, director en Radio 5 de Wisteria Lane.

Yagüe es periodista y escritor. La literatura es una válvula de escape que utiliza como una terapia para el mismo y para una sociedad a la que le cuesta admitir que diferente. En la portada del libro se ven los ojos del presentador de Radio 5.

“Yo creo que todos los escritores al final están hablando de sí mismo. Yo intenté que fuese autoficción, pero para que fuese eso el protagonista tenía que ser Paco Tomás. Y luego, a partir de ahí, podías jugar a añadir cosas de ficción. A mí me costaba muchísimo contar la historia de Paco Tomás” explica el escritor Paco Tomás en Tarde lo que tarde.

A lo que añade que él necesitaba cargar esa mochila, pero no llevarla el solo. “Decidí ir directamente a la ficción y volcar en ese personaje de ficción, en esa familia, un montón de vivencias personales que evidentemente me han marcado a mí como adulto”.

“Cuando yo era pequeño, pasaba por delante de los cuarteles y leía eso de ‘ Todo por la Patria ’ y me daba terror, terror absoluto. Yo habitaba una patria hostil, incluso para mí el servicio militar. Yo fui pidiendo prórrogas de estudios para evitar la mili y yo pensé si en algún momento tenía que ir a la mili es que esto va a sonar un poco fuerte. Si en algún momento tengo que ir a la mili, me suicido ”.

¿Por qué me llaman maricón?

El protagonista de la novela de Paco Tomás no entendía por qué le llamaban maricón. Y más que fuese tan libre insultar a los chavales en el colegio, en las aulas. La compresión es difícil pero al final te acabas construyendo, como hicieron ambos.

“Tienes que recomponer las piezas, pegarlas e intentar que se note lo menos posible el pegote de pegamento. Cuando creces con dolor y es un dolor provocado por los demás o incluso puede ser otro tipo de dolor. Pues uno tiene que decidir qué hacer con ese dolor, destruir o construir”.

Paco le cuenta a Julia que el escogió construir. “Se crece jodido, se crece mal y se crece herido, y con cicatrices que por lo menos con el tiempo podemos conseguir que no duela. Yo me voy a morir con esas cicatrices y con esos fantasmas, porque esos fantasmas también aprendes a verlos venir, pero no van a dejar de visitarte”.