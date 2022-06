Judith Colell es queixa: falta molt perquè treballin tantes dones al cinema com homes, els actors se n'han d'anar a Madrid per aconseguir feina, li cal una bona empenta al cinema en català, les actrius de més de 50 semblen invisibles... La directora ens dibuixa a Noms propis un panorama que si no fos pels seus projectes i el seu optimisme faria plorar fins i tot l'script.

Colell és Premi Nacional de Cinema per 'Elisa K' i actualment també dirigeix l'entitat que atorga els Premis Gaudí, l'Acadèmia del Cinema Català i prou que s'ho mereix: la seva carrera professional és de llibre, o millor de guió: va començar portant els cafès.

Com que va començar de meritòria , ha fet mil coses diferents al món del cine, s'ha format a Catalunya i també als Estats Units i creu que ara Barcelona passa ara per un bon moment pels treballadors del cine perquè hi ha moltes sortides entre la comunicació audiovisual , les plataformes , les sèries , la publicitat ... Considera importantíssim marxar a l'estranger per amarar-se de diversitat, aprenentatges i mirades que no són les nostres. I fer un màster!

Colell reivindica molt perquè ho creu possible

Per Judith Colell, les pel·lícules de por, el seu gènere preferit, són un món on les dones tenen molt poca presència, darrera les càmeres sobretot, pel pas dels anys en què aquesta categoria l'han escrit i dirigit homes. És la seva primera queixa/reivindicació, però en venen moltes d'altres.

A Colell li sembla que han de passar molts anys fins que en cinema treballin tants homes com dones, tot i que per les noves fornades d'actrius o directores no ho sembli. Els seus referents van ser Pilar Miró i poc després, Isabel Coixet. Ara es fixa també en Laura Mañà i Carla Simón.

Una altra pega és que la feina s'ha de trobar a Madrid, i que cal fer feina de valent per aixecar el cinema català, perquè ara els professionals són un tant per cent molt baix i sense les institucions, com la que dirigeix, no es podrà revertir la situació. També ens explica com va ser el moment que va deixar l'acadèmia de cine espanyola, i què s'hi feia d''alegal', que no 'ilegal', puntualitza.

Tant del cinema com de la publicitat, Judith Colell es queixa de 'l'adoració exagerada per la joventut'. Diu que hi ha moltes dones i també homes grans amb molta experiència, un valor que cal aprofitar, perquè 'només els directors consagrats de 60 anys endavant, triomfen'. La culpa la tenen les productores, opina, perquè creuen que obtindran molt més èxit apostant per gent jove, actors novells, directors novells....

No és un món fàcil, sinó molt dur, però que li ha donat moltes satisfaccions. El cine, per Judith Colell, ha de rebre sempre ajuts, i al nostre país està mal vist. Ni aquí ni als Estats Units s'entén un cinema sense subvencions perquè no funciona, diu. De Hollywood es plany que ens colonitza: 'ja celebrem més Halloween que la castanyada', es queixa.