Judith Colell és directora de cinema, guionista i presidenta de l'Acadèmia de cinema català.

És una dona compromesa amb el cinema i també amb les dones, amb la igualtat d'oportunitats.

Diu que el cinema sempre ha de rebre ajuts encara que al nostre país estigui mal vist. Diu que és un món dur però que d'altres banda a ella li ha donat moltes satisfaccions. De jove ja havia dir que s'hi volia dedicar tot i que aleshores pensava en ser actriu i de terror. Per arribar a on és ha fet tota una carrera de mèrits com ens explica al llarg de la conversa.

El seu curt "Escrito en la piel" de l'any 1996 li va valdre una nominació pels Goya. El mateix any va estrenar "El dominio de los sentidos" juntament amb d'altres 4 realitzadores i va obtenir el Premi Butaca a la millor peli catalana. Diu, però que una de les pel.lícules de les que se sent més orgullosa és "Elisa K", nominada com a millor pel.lícula catalana als Gaudí i també als Goya a millor guió adaptat.