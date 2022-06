Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà entrevista a la periodista Samanta Villar!

Maternitat i organització

En Cesc obre la conversa preguntant-li a la Samanta com ho compagina tot: “Ràdio, tele, podcast, llibres, dos bessons... però com t'ho fas?”. “Doncs mira”, respon la Samanta, “una cosa que he aprés és que has de viure amb un Google Calendar, un Excel... i delegar. Has de saber delegar. I delegar també vol dir confiar! Que t'ajudin i acceptar el criteri dels altres, que mai serà tan bo com el teu [riu], però potser és suficientment bo”.

“Què has après de la maternitat?”, pregunta en Cesc. “Que tinc molta més paciència del que em pensava!”, destaca la Samanta. “I que has de ser molt creativa a la maternitat. Això que diuen de que li has de donar el mateix a cada fill no és veritat, li has de donar el que necessita en cada moment a cada fill, que és molt diferent. El que et funciona ara no et funcionarà d'aquí a 15 dies, o sigui que has de pensar una nova estratègia. I és fascinant”.