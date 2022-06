L’entorn ens condiciona. Dia a dia vivim envoltats de notícies que contraposen una idea o una altra. Ja no només en l’àmbit polític sinó també en l’àmbit social i cultural. Les etiquetes que existeixen des que l’home té capacitat crítica condicionen creant prejudicis malgrat que han estructurat la història tal com s'explica.

Guerres, contraposicions religioses, conflictes en nom d’etiquetes. I en un àmbit més proper, discriminacions per qüestions de raça, gènere i condició sexual. Enfrontaments entre aficionats d’un equip o altre, assetjament a l’escola i una llista llarga d'experiències que entorpeixen l’ambient i creen tensió en la societat.

Què ens aporten realment les etiquetes?

La ment humana és vaga per naturalesa o, millor dit, optimitza qualsevol esforç per fer-lo amb el mínim de passes possible. Això es tradueix en el fet que utilitza dreceres mentals per arribar a entendre les coses que l'envolten. Les etiquetes ajuden a construir prejudicis per sentir que es coneix una persona que acabem de veure o de conèixer i així dominar la situació.

Quants cops algú ha trencat els prejudicis que havien recaigut sobre si mateix sense que aquest algú hagués pogut fer res. Una conversa, un viatge, una experiència i pot canviar la seva posició rotundament. A la feina, quants cops no s’aprofundeix en conèixer les companyes i els companys?

La societat ha arribat a un grau de tensió que obliga a contraposar qualsevol qüestió que es tracti. Tothom ha de tenir una opinió formada i validada. Macaco pretén trencar amb aquest motlle que s’ha imposat sense avís i lluita per una societat més amable, comprensiva i tolerant. On no es promogui l’enfrontament constant i les persones puguin viure tranquil·lament.

Macaco en un moment de l'actuació rtve catalunya

Macaco promou l’eliminació de les etiquetes que els ciutadans i les ciutadanes adjudiquen ràpidament a qualsevol persona pel seu aspecte o per les seves idees. Defensa que tothom pot canviar d’opinió o canviar d’estil musical per exemple, sense que això suposi allunyar-se de la seva personalitat. Reconeix no haver-se sentit qüestionat per l’opinió externa, ja que únicament li importa el que creguin les persones que es troben a prop seu i el coneixen.

Tant és així, que quan va arribar a la gravació de l’últim capítol de la quarta temporada d’Efecte Collins, va saludar un a un tots els membres de l’equip. Una declaració d’intencions que acompanya a crear un clima de treball on tothom sap que ha d’aportar la seva part i s’endurà una visió de l’artista.

La seva filosofia de vida, dins i fora dels escenaris, fa que Macaco s’involucri en causes socials que tenen a veure amb el medi ambient, la lluita contra la desigualtat social, el maltractament dels animals, i diferents causes d’investigació de la salut per tal d’aprofitar l’altaveu que té i donar-li suport.

Macaco rtve catalunya

No li surt ser d’una altra manera. És natural i així ho transmet. S'hauria de saber trencar les etiquetes i no jutjar. Deixar que les persones canviïn, ja que si hi ha quelcom constant en aquesta vida és el canvi.