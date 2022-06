Mocedades lleva 55 años en la carretera, coleccionando éxitos y enamorando a distintas generaciones. Es uno de los grupos míticos de la música española, historia viva de la canción de nuestro país y pueden presumir de haber convertido muchos de sus temas en himnos. Entre ellos, Amor de hombre, que cumple ahora 40 años, o Eres tú, con el que alcanzaron el segundo puesto en el Festival de Eurovisión de 1973 y que, sorprendentemente, lograron que entrara en la lista de Billboard, siendo la primera vez que una canción en español saltaba la barrera del idioma. Pero Mocedades no vive anclado en el pasado y no vive de la nostalgia. El grupo vive el presente y mira al futuro, y lanza un disco de duetos en los que reinventa sus éxitos de la mano de artistas de diferentes generaciones. Se llama 'Infinito Duets' y llevan siete grandes éxitos de Mocedades que han marcado la historia de la música en la escena hispanoamericana. Temas icónicos que cantan con David Bisbal, Ana Torroja, Arthur Hanlon, Gloria Trevi, Il Divo, Emmanuel y Morat y con los que tienen la intención de llegar a un nuevo público joven. "Estos artistas que son tan dispares y con estilos tan distintos, nos permitan llegar a nuevas generaciones y llegar a los millennials. Que sepan que existe Mocedades y cómo sonamos", asegura el grupo en una entrevista con RTVE Digital.

Nos citamos en Madrid con las hermanas Izaskun e Idoia Uranga, y con José Miguel González, Rosa Rodríguez, Toni Menguiano y José María Santamaría, integrantes del grupo, para que nos cuenten cómo Mocedades se sigue renovando más de medio siglo después: "Nuestra música siempre ha pasado de generación en generación. Nos escuchaban los abuelos, luego los padres y a los hijos, y ahora ya pues con colaboraciones como la de Morat y otras más que van a venir (no podemos develarlas todavía), pues creo que es un acercamiento y que toda esa gente que no conocía Mocedades y que son jóvenes, pues a partir de ahora ese publico se va a unir a nosotros y nuestro público de siempre también".

En esta sentido, nos recuerdan una curiosa anécdota que les pasó: "Estando de gira. Una niña de 14 años escribió en Twitter que acababa de escuchar el dueto que hicimos con Morat, que ella era admiradora de Morat, pero que ahora que había descubierto a Mocedades, le gustaba más Mocedades. Entonces esas cosas son con las que nos quedamos. Creemos que son fusiones muy buenas para todos, sobre todo para que los jóvenes conozcan nuestra música. Y luego ya que decidan, pero por lo menos conocerla".

Con estas nuevas colaboraciones están muy contentos de poder diversificar tanto su música, como su puesta en escena: " Lo que más llama la atención es el contraste de artistas . Ver a una mujer explosiva como Gloria Trevi en el centro de nosotros que somos bastante sobrios… es un huracán. Entonces reseñable es. Y tenemos otras anécdotas con otros artistas también pero no han salido todavía. Pero en general, todos los artistas que han colaborado con nosotros, hemos percibido en ellos un enorme cariño , por nuestra música, por nuestro grupo, y sobre todo porque están muy atentos de lo que venimos haciendo. Afortunadamente estamos triunfando en América y tenemos un buen recorrido allí".

Este nuevo proyecto de Mocedades pretende permanecer en el tiempo, y nos aseguran que en un futuro próximo publicaran algunas novedades: " Esta es la primera parte de lo que va a venir porque no empieza y termina aquí, sino como bien dice el título, esto va a ser infinito , y estamos muy felices".

José Miguel también adelanta que pretenden hacer nuevos lanzamientos con otros artistas, y nuevas canciones, pero que de momento, no pueden revelar nada.

Mocedades se apellida Uranga

Mocedades ha trascendido a lo largo de los años y el grupo ha variado en numerosas ocasiones, pero el denominador común han sido siempre el apellido Uranga, y así lo quiere poner en valor José Miguel González: "Quiero quedarme con algo. Si no hay una Uranga en el grupo, no existe el grupo. No existe porque crearon una forma de cantar, conforme a los genes que traen que son nueve heramanos, y todos ellos han traído un sello musical que el empaste de las voces sea 'el pegamento'. Entonces la verdad que si Mocedades se apellida de alguna forma, es Uranga.