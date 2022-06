El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que baixarà l'IVA de la llum del 10% al 5%. Una mesura que s'inclou en la pròrroga del decret anticrisi del Consell de Ministres d'aquest dissabte i que va dirigida a pal·liar la pujada dels preus. Sánchez ha demanat a tots els grups que "en lloc de queixar-se, donin suport al reial decret" quan arribi a la cambra baixa per ser convalidat.

Fa un any l'executiu espanyol ja va reduir l'IVA de la llum del 21 al 10% per l'escalada de preus i ara aplicaran una rebaixa suplementària, fins al 5%.

En resposta a Rufián

Sánchez ha fet aquest anunci durant la sessió de control al Congrés i ha defensat, en resposta al portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, les mesures que ha posat en marxa l'executiu espanyol per a afrontar els efectes de la guerra a Ucraïna. Rufián, per la seva banda, ha avisat el president que l'augment del cost de la vida "pot arrasar" amb el govern espanyol i li ha exigit que actuï davant l'increment de la inflació.





Sánchez li ha respost i ha dit que "l'origen" de la inflació és "una guerra a les portes d'Europa". Però ha assegurat que l'Executiu està fent dues coses per a pal·liar-la: amb l'aprovació de l'estatus de l'excepció ibèrica per a Espanya i Portugal que permetrà topar el preu del gas, i també amb mesures en el Consell de Ministres per a esmorteir els efectes per a les famílies, les empreses i les indústries.