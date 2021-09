L'agost tanca amb la factura de la llum més cara de la història

El preu de l'electricitat al mercat majorista acomiada l'agost amb la factura més cara de la història. Aquest dimarts ha marcat un nou màxim de 130,5 euros el MWh, un 31% més que el mateix dia de la setmana passada. Tot plegat després que aquest dilluns ja marques un pic inèdit de 124 euros, el que suposa un increment del preu del 5% en només 24 hores.

El d'aquest dimarts és el vuitè rècord històric del darrer mes. De fet, en l'últim any els preus s'han encarit un 210%, el que suposa triplicar el cost de l'energia. Durant el mes d'agost, coincidint amb l'onada de calor, els preus no han deixat d'escalr provocant que de mitjana s'hagin assolit els 106 euros per MWh.

Escalada de preus fins al març El consultor energètic, Francisco Valverde, ha explicat a RTVE que l'escalada dels preus de l'energia, no es relaxarà fins el mes de març que és quan es preveu que es començarà a suavitzar la demanda de gas. Sobre el paper del Govern, creu que l'executiu encara por reduir l'impost especial de l'electricitat del 5% que serveix per finançar les Comunitats Autònomes. Les nuclears s'ofereixen com a solució a l'encariment de la llum

Sobrecost de 140 euros anuals La pujada arriba després que els preus durant l'últim cap de setmana no baixessin dels cent euros per MWh, tot i que els dissabtes i diumenges els preus acostumen a reduir-se per la caiguda de la demanda. L'augment del preu del gas, la matèria primera que utilitzen les centrals de cicle combinat- i l'encariment dels drets d'emissió de diòxid de carboni són alguns dels factors que més han influït en l'evolució de la factura. Si es mantenen aquests preus, el sobrecost de l'electricitat per als consumidors que van optar per la tarifa regulada és de 140 euros més de mitjana a l'any. L'increment continuat del preu de l'electricitat ha obligat a variar els costums de moltes famílies

Pràctiques irregulars de les elèctriques La nova xifra rècord coincideix amb l'informe de la Comissió Nacional de Mercats i Competència, que indica que algunes elèctriques han cobrat de més als seus clients sense informar-los aprofitant aquests canvis en les tarifes. En alguns casos, asseguren, la factura s'ha encarit fins a un 30% més del que pertocaria. Per això fa una crida a què es regularitzin els contractes, es retornin les quantitats abonades de més i s'informi els clients.

Pes en la factura El preu de l'energia representa al voltant d’una quarta part de la factura. Practicament la meitat correspon als peatges -el cost de les xarxes de transport i distribució- i càrrecs -els costos associats al foment de les renovables i les anualitats del dèficit de tarifa- i la resta, a impostos. Les oscil·lacions en el preu diari afecten, a més, només als consumidors acollits a la tarifa regulada (PVPC), una mica més de 10 milions. En queden exempts, de moment, els que estan en el mercat lliure -uns 17 milions-, ja que compten amb un preu pactat amb la seva companyia.