Stranger Things es un fenómeno de masas. Obnubila a todo aquel seguidor y seguidora. Y más cuando está a punto de estrenarse, que solo piensas en el día y en el tiempo que dispones para verte la temporada completa sin comerte ningún spoiler. Estás pendiente de la trama y sobre todo, cuando acabas todos los capítulos empiezas a plantearte un puñado de teorías creyéndote Eleven (el personaje interpretado por Millie Bobby Brown) con sus superpoderes.

Las escenas nos dejan impactados. Pero lo que tampoco podemos quitarnos de la cabeza después de consumir cada minuto de la serie escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer es la banda sonora que la acompaña.

La historia arranca durante la década de los 80 en Hawkins, por lo que el hilo musical de cada temporada seguramente lo habremos escuchado en alguna emisora de radio, en cualquier playlist de una plataforma musical o por una cinta que nos regalaron nuestros padres enseñándonos su música.

El 15 de julio de 2016 se estrenó por primera vez. En esa temporada en la banda sonora había grandes nombres de los años 80 como David Bowie, Foreigner o The Clash. En la segunda sonaba algún tema de Queen, Bon Jovi, Billie Holiday, Cindy Lauper, Roy Orbison y The Police. Ya en la tercera, tarareamos aquel "Never ending story" versionado por Dustin y Suzie (interpretados por Gaten Matarazzo y Gabriella Pizzolo) como también canciones de Peter Gabriel, Jackie Wilson y Alan Silvestri. Pero, ¿qué música ha engatusado a los frikis de Stranger Things 4?

Sobre su tema del momento, "Running up that hill", Iglesias expone que en “la artista deseaba hacer un pacto con Dios para que éste pudiese hacerle sentir y entender lo mismo que siente su pareja mientras hace el amor”.

Running up that hill

El rey del pop en Radio 5 Running up that hill

Hay un tema en esta temporada que ha vuelto a ser número 1 en 2022. Este es “Running up that hill” de Kate Bush . La canción favorita de Max , personaje interpretado por Sadie Sink . Esta grabación se convirtió en la más popular de la artista, que fue muy conocida en los 80, concretamente tras publicarse el sencillo en agosto de 1985, hace 37 años .

El rock en la segunda temporada

En el programa de Radio 3 El vuelo del Fénix presentado por Juanma Sánchez hicieron un repaso por todo el rock que aparece en la segunda temporada de Stranger Things en 2017 acompañado de algún que otro fragmento de los capítulos.

En esta segunda parte, fue donde mucho de los seguidores se enamoraron de Max y de su hermano Will (interpretado por Dacre Montgomery). Este último, en la serie, era fan de Metallica y tenía en su cuarto un póster de la banda estadounidense con “The four horsemen”. Como también el “Hammer to fall” de Queen, el “Runaway” de Bon Jovi o el “Scarfe (Push it to the limit)" de Paul Engemann.