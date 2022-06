Hotel Vader

55:29

Han passat tantes coses a Hawkins, que no ens hem pogut estar de dedicar-li el programa i comptem amb la col·laboració de luxe de Kenya, de 'El Último Videoclub'.

Normalment, no dediquem programes a seqüeles de sèries, i molt menys, quan encara no s'han emès completament, però amb Stranger Things 4 havíem de fer una excepció. Tantes coses han passat a Hawkins que no ens hem pogut estar! Comptem amb la col·laboració de luxe de Kenya, de 'El Último Videoclub'.