Sergi Belbel, un talent inesgotable

Belbel. Pocs cognoms diuen tantes coses com el seu, i és que és nomenar-lo i tothom que estimi una mica el teatre ja sap de qui parlem. El seu llegat en la cultura catalana és incommensurable, i no només a escena, ara ha estrenat la seva faceta literària amb èxit. Tània Sarrias al programa 'Punts de vista' desentrellat quina part de realitat i de ficció hi ha en la seva novel·la i repassem els seus darrers projectes teatrals.

El llibre 'Morir-ne disset' de Sergi Belbel va ser guardonat amb el premi Sant Jordi d'Òmnium Cultural d'enguany. El jurat va valorar que fos un relat confessional divertidíssim i ple de talent narratiu, capaç de posar la catalanitat davant del mirall. Una proesa no sempre fàcil per als autors de casa nostra.

No només la crítica ha destacat l'obra de Belbel, l'acollida per part dels lectors ha estat incontestable. 'Morir-ne disset' va ser el tercer del rànquing de llibres en català de ficció més venuts de la darrera diada de Sant Jordi.

Tot i que no és un relat autobiogràfic, l'autor sí que ha confessat que neix des de les seves entranyes. I coneixent el seu argument, és important aquest aclariment. El text relata les vivències d'Ernest Calvo, fill d'una família immigrant vinguda del sud d'Espanya, que recorda la seva infantesa i joventut a la vegada que es confessa l'autor d'una sèrie assassinats comesos durant la dècada dels 80 i principis dels 90.