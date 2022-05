'L'altre' i com el nostre futur implica un pacte amb el diable

La tecnologia i com aquesta condiciona les nostres vides és un tema bastant prolífic per a molts creadors artístics. I és que inevitablement, el nostre camí cap al futur també implica moltes contraprestacions. Aquest és el punt de partida de 'L'altre', que es pot veure a la Sala Beckett fins al 5 de juny, i que ens planteja la història de dos enginyers que desenvolupen un software que acaba desembocant amb alguns dubtes ètics. Els seus dos protagonistes, els actors Cesc Casanovas i Àlex Ferré, visiten 'Punts de vista' per parlar-ne amb Tània Sarrias

'L'altre' forma part del cicle 'Màquina Persona. Intel·ligència artificial i creació' que vol incentivar les reflexions al voltant de la intel·ligència artificial. El text de Roc Esquius ens proposa un joc provocatiu, divertit, enginyós i ple de sorpreses sobre la tensió entre la ciència i l'ètica en el nostre món, abocat a la tecnologia i a la deshumanització.

Sota la direcció de Sergi Belbel, 'L'altre' situa temporalment a l'espectador en un futur que es troba molt més proper del que sembla. Cesc Casanovas i Àlex Ferré han explicat al programa com s'ha adaptat aquesta premissa a la realitat d'un teatre i fins a quin punt la tecnologia condiciona les arts escèniques en molts moments.