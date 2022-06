Belbel. Pocs cognoms diuen tantes coses com el seu, i és que és nomenar-lo i tothom que estimi una mica el teatre ja sap de qui parlem. El seu llegat en la cultura catalana és incommensurable, i no només a escena, ara ha estrenat la seva faceta literària amb èxit. El seu llibre 'Morir-ne disset' ha estat guardonat amb el premi Sant Jordi d'Òmnium Cultural. Tot i que no és un relat autobiogràfic, l'autor sí que ha confessat que neix des de les seves entranyes. Desentrellem quina part de realitat i de ficció hi ha en la seva novel·la i repassem els seus darrers projectes teatrals.