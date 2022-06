El nombre de refugiats al món bat rècords anualment

El nombre de refugiats al món s'incrementa any rere any. Una realitat que s'ha vist agreujada per l'èxode d'Ucraïna, que ha disparat per sobre dels 100 milions el nombre de desplaçats del món, segons un informe d'Acnur. El president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Miguel Pajares, ha recalcat que no solament hi ha refugiats ucraïnesos, sinó que abans de la guerra ja hi havia 90 milions d'altres països. "Els refugiats sirians segueixen sent el grup majoritari", ha lamentat en una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga.

“☕️ Miguel Pajares, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, lamenta que anualment es bat el rècord de refugiats al món | @pajares_miguel @CCARefugi



��️ "Els refugiats sirians segueixen sent el grup majoritari".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga pic.twitter.com/6PFtcO9ulx“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 20, 2022

En el Dia Mundial del Refugiat, les associacions alcen la veu per visibilitzar també que solament un 10% de les resolucions d'asil a refugiats són favorables, una de les xifres més baixes d'Europa. Pajares lamenta aquesta realitat i assegura que "és una tassa que produeix una mica de vergonya". D'altra banda, creu que el Regne Unit traspassa una "línia vermella" amb la deportació a Uganda de demandants d'asil. "És realment molt greu".

“☕️ Miguel Pajares lamenta que hi hagi un 10% de resolucions favorables a refugiats, una de les xifres més baixes de la UE | @pajares_miguel @CCARefugi



��️ "És una tassa que produeix una mica de vergonya".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/A3hvbz91kE“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 20, 2022