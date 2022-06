Miguel Pajares, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, critica la baixa tassa de resolucions favorables a sol·licitants d'asil que hi ha a Espanya, que és d'un 10%, una de les més baixes de la UE. "És una tassa que produeix una mica de vergonya", ha reconegut en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. El responsable lamenta que anualment es supera el rècord de refugiats al món, on els sirians segueixen sent el grup majoritari. I creu que el Regne Unit traspassa una "línia vermella molt greu" amb la deportació a Uganda de demandants d'asil.