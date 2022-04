Helena Maleno: "La simpatia que desperten els refugiats d'Ucraïna no la troben els que arriben en pastera, des d'Àfrica"

L'activista pels drets humans i periodista Helena Maleno ha parlat alt i clar sobre la realitat que viuen els refugiats de totes les guerres i situacions de conflicte i que són vulnerables als abusos i la violència.

Maleno, que serà investida doctora honoris causa per la Universitat de les Illes Balears, denuncia que l'any passat el nombre de persones mortes en les línies migratòries des del nord d'Àfrica va duplicar les de l'any anterior. I que a aquesta xifra encara s'hauria d'afegir la dels desapareguts, que ningú no pot reclamar.

El conflicte amb Algèria pels saharauís

Amb relació a la decisió d'Espanya d'acordar amb el Marroc la situació del Sàhara, que no té en compte les reivindicacions dels sahrauís dels campaments d'Algèria, Maleno denuncia els trenta anys de polítiques de xantatge, amb els migrants com ostatges, del Regne del Marroc i tem les conseqüències que pugui tenir en la ruta algeriana de migració. Ruta que passa per les Illes Balears, destinació tradicional de la majoria de les pasteres que surten dels ports d'Algèria. Maleno recorda que els darrers mesos s'hi han produït noves onades amb cada vegada més migrants arribats a les Balears.

Davant aquesta situació, l'activista demana a les institucions que es coordinin per augmentar el nivell d'eficàcia en els rescats a alta mar i perquè no es produeixin discriminacions entre uns migrants i altres.