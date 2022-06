La freidora de aire o Airfryer se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible para muchos porque permite elaborar platos increíbles que, aparentemente parecen frituras, pero no lo son gracias a la escasa cantidad de aceite empleado para ellos. Un utensilio que va conquistando las esquinas de muchas cocinas y que está haciendo famosos a instagramers como Alberto Ugarte (@ugar90), que es conocido por enseñar a sus seguidores ricas y saludables recetas hechas con esta freidora tan de moda. Lo escuchamos en Un laboratorio en mi cocina, de RNE.

El lado más visible de lo invisible

Está claro que en las redes sociales no es oro todo lo que reluce. Por ello, una de las cosas que hace este famosos instagramer es “probar con la experiencia, no subo nada, ni recomiendo nada que no haya hecho antes”. Ugartes es tan amante de este utensilio que no tiene uno, sino tres. Con ellos prepara “recetas para pocas personas y también para muchas”. Sin duda @ugar90 se ha convertido en todo un referente en este fenómeno que arrasa entre los más cocinillas.

