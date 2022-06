Mateu Fortuny, la veu que va difondre la música pop a casa nostra

Mateu Fortuny Castellet ha mort als 76 anys després de temps malalt d'Alzheimer. Va estar sempre vinculat al món musical i de les ones, des que de ben jove va començar a treballar a la ràdio. La seva veu va ser molt coneguda durant dècades, inconfusible, amb identitat, modulada i atractiva i amb la que va obtenir un gran èxit presentant programes musicals.

Com tants d'altres professionals, va començar a Radio Juventud de Barcelona, i va agafar fama al programa 'Fans' que s'emetia en castellà a Radio Cadena Española.

A partir del seu coneixement del món musical, Mateu Fortuny es va fer promotor discogràfic, va crear la revista 'Top Magazine' i va organitzar festivals. Va presentar un Festival de Benidorm i també va ser responsable de discoteques a Barcelona.

L'any 1977 es va posar per primera vegada davant una càmera de televisió i semblava que hi tingués la mà trencada: va ser al programa musical 'Varietats', dirigit i realitzat per Esteve Duran, amb Salvador Escamilla, i hi va fer de presentador dels músics que hi actuaven, entre els quals, Joan Isaac i el grup Slalom. És elprogram que podeu veure damunt aquesta informació.

La seva feina va destacar perquè va difondre a través de la ràdio, un mitjà que tota la poblavció escoltava a diari, discs i novetats del panorama musical internacional, sobretot de música pop. Coneixent tant els cantants i compositors amb tanta experiència a la ràdio, es va engrescar a ser promotor. Coneixia molt bé el fenomen 'fan', i va ser qui va aconseguir que un xicotet nord-americà que feia embogir les noies, Leif Garret, vingués a Barcelona i fes un concert al Palau d'Esports de la ciutat. TVE el va entrevistar, per cert estirat en una estora -perquè les noves formes s'imposaven arreu-, i Mateu va poder explicar com havia estat l'experiència.