Obrim fil - Per què no caiem bé els catalans?

Segons alguns estudis, els catalans som els menys estimats d’Espanya per la resta de pobles de la península. Per què els catalans no despertem simpaties? El Xavier Sardà i l’Ana Boadas ho debaten amb l’Estel Solé, el Bernat Dedéu, la Judit Mascó, el Carles Fité, el dissenyador Juan Avellaneda, el periodista Josep Pedrerol o el cantant Dave Zulueta.

Hi ha una forma de vestir "catalana"? Tenen raó els qui diuen que els catalans tenen un estil propi, diferenciat, més discret i subtil quan trien la roba? I si és així, quin és aquest estil, en què consisteix? L'Ana Boadas conversa amb el dissenyador Juan Avellaneda que reflexiona al voltant del fet diferencial a l'hora de vestir-se dels catalans.





18.12 min Obrim fil - Avellaneda i la forma de vestir catalana





Un dels moments més divertits del programa es produeix quan en Fel Faixedas aprofundeix en l'àmbit de la roba i fa la seva anàlisi particular de per què els catalans no caiem gaire simpàtics a la resta d'Espanya. I ho fa comparant la manera de vestir que tenen al seu poble, Arbúcies, quan la gent va a comprar al matí amb relació a com ho fan, per exemple, a Sevilla.



“��Diu el #FelFaixedas que si els catalans tenen fama de vestir diferents, que vinguin a Arbúcies qualsevol dia al matí veuran el que s'ho troben, sobretot en comparació a un dia normal, per exemple, a Sevilla...#ObrimFilCatalans https://t.co/uHjnJUvT8S pic.twitter.com/uXofQG4Rhw“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) June 16, 2022

A més, visita l'Obrim fil un personatge molt especial. En Dave Zulueta es va fer famós per participar en el talent show musical d'RTVE "Operacion triunfo". Nascut a Sanlúcar de Barrameda, a Cadis, va venir a Barcelona pel concurs i s'hi va acabar establint. Des de la seva doble perspectiva comenta la manca d'estima a la resta d'Espanya pels catalans. També explica la manera tan curiosa que va tenir d'aprendre la llengua.





15.47 min Obrim fil - Dave Zulueta, mig gadità, mig català





Al debat s'ha fegeix també un dels periodistes esportius amb més èxit a Espanya, però que és nascut a Catalunya. En Josep Pedrerol es va establir a Madrid fa dècades, deprés d'anar-hi a treballar. Des de la seva experiència personal de català que viu a la capital espanyola, detalla al Xavier Sardà com veuen la forma de se catalana a fora de Catalunya..





11.41 min Obrim fil - Pedrerol i el tracte als catalans a Madrid





El programa també posa sobre la taula els motius pels quals, malgrat l'amalgama de pobles que s'han establert a Catalunya, els catalans seguim sense acabar de caure bé del tot a la resta d'Espanya. L'Ana Boadas pren les càmeres i surt al carrer a preguntar-ho a ciutadans que han arribat de fora i també als qui hi han viscut sempre.





03.37 min Obrim fil - Enquesta: com es percep als catalans?





Per il·lustrar la diferent mirada sobre el món i sobre com s'han de fer les coses, en Carles Fité explica una anècdota que li va passar després del cinc a zero del Barça al Madrid en un dels llocs més freqüentats per esportistes famosos de tota Barcelona. L'anècdota genera la hilaritat general entre els analistes i els convidats.

“��No us perdeu la història que explica en @carlesfite i que il·lustra la gran diferència en el concepte de festa i marxa entre Catalunya i la resta d'Espanya. Flipareu!

Esteu d'acord amb aquesta diferència que descriu en Fité?#ObrimFilCatalans https://t.co/uHjnJUvT8S pic.twitter.com/fWwO6vnCkQ“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) June 16, 2022