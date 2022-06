Roger Pallarols: "La limitació de Sant Joan és un absolut despropòsit"

L'Ajuntament de Barcelona obligarà a les guinguetes de la platja a tancar a 2/4 de 4 de la matinada per la revetlla de Sant Joan. Es tracta de tancar una hora i mitja abans del que era habitual abans de la pandèmia del coronavirus.

Roger Pallarols considera que és un "absolut despropòsit". "Constata el que anem veient dia rere dia: la màquina del 'no', la màquina de les traves, la màquina de la poca empatia amb l'activitat econòmica", ha insistit el director del Gremi de Restauració de Barcelona. El representant diu que aquesta maquinària també fa que "una ciutat d'èxit vagi perdent pistonada dia rere dia perquè no recolza a les seves activitats econòmiques o empresarials".

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, argumenta que la revetlla del passat any es va adaptar a la "situació excepcional" de la pandèmia, amb diferents mesures restrictives. "Que l'Ajuntament el que faci és enquistar-se en les restriccions és un despropòsit", ha insistit.

Les mesures de l'Ajuntament de Barcelona per Sant Joan a la platja no només es limiten a la restricció horària fins a 2/4 de 4 de la matinada. També es prohibeix la música en directe i obliga els clients a consumir asseguts les cadireres. "Teòricament, és el que haurà de passar al voltant de les guinguetes, quan tothom sap que això no és així", ha dit el responsable del Gremi.

Pallarols considera que l'Ajuntament hauria de "rectificar de manera immediata" amb les limitacions de Sant Joan i fer una excepció per la revetlla. "A les platges hi anirà moltíssima gent. Fora de les guinguetes es produirà el que veiem cada any, botellades i venda il·legal descontrolada", ha argumentat.

“☕ Roger Pallarols diu que l'Ajuntament hauria de "rectificar de manera immediata" amb la les limitacions de Sant Joan | @RPallarols @RestauracioBCN



��️ "Que no es faci una excepció és un despropòsit".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/prxKOJyBqG“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 16, 2022

El responsable ha insistit que caldria "ordre" en la nit de Sant Joan a causa del "conjunt de despropòsits que hi ha hagut", també en l'adjudicació de guinguetes. "És una cosa que està massa enquistada en Parcs i Jardins", ha considerat.