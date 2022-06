L'Ajuntament de Barcelona obligarà a les guinguetes de la platja a tancar a 2/4 de 4 de la matinada per la revetlla de Sant Joan. Es tracta de tancar una hora i mitja abans del que era habitual abans de la pandèmia del coronavirus. Roger Pallarols considera que és un "absolut despropòsit". "Constata el que anem veient dia rere dia: la màquina del 'no'", ha insistit el director del Gremi de Restauració de Barcelona. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga diu que l'Ajuntament hauria de "rectificar de manera immediata" amb les limitacions de Sant Joan. I critica que el consistori no deixi consolidar terrasses ampliades durant la pandèmia: "Ens està portant a una denegació massiva".