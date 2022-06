Teràpia emocional amb Àngels Gonyalons i Abel Folk

No és ni molt menys la primera vegada que treballen junts. I és que l'Àngels Gonyalons i l'Abel Folk són un tàndem infal·lible a dalt d'un escenari. Ara és el torn d''Una teràpia integral', que després d'uns mesos de gira per tot el territori, fa parada a la Sala Villarroel de Barcelona fins al 26 de juny. Els dos actors han passat per 'Punts de vista' per presentar aquest espectacle amb Tània Sarrias.



On rau la màgia de fer pa? Una activitat aparentment inofensiva, que pot arribar a fer replantejar moltes coses de les nostres personalitats. 'Una teràpia integral' és la història dels participants d'un curs per aprendre a fer pa, però no és un curs qualsevol... descobriran que hi ha més enllà de la part més visual de la matèria primera dels forners.

Folk es posa en la pell del professor que ensenya a fer pa i l'Àngels interpreta a una dona a qui el seu marit li ha regalat el curs, i fent-lo s'adona de com de poc satisfactòria és la seva vida i el seu matrimoni. La realitat més enllà de la farina. Completen l'elenc dos dels actors que més treballen en els darrers anys a casa nostra, al teatre o a la televisió, l'Andrea Ros i el Roger Coma.

Gonyalons i Folk han explicat al programa 'Punts de vista' com veuen l'oferta teatral a Catalunya, si hi ha vida als escenaris més enllà de la capital. Una de les particularitats d'aquesta obra és que abans d'estrenar-se a Barcelona, ha fet més de 30 bolos per tota Catalunya.