No és ni molt menys la primera vegada que treballen junts. I és que l'Àngels Gonyalons i Abel Folk són un tàndem infal·lible a dalt d'un escenari. Ara és el torn d' ‘Una teràpia integral', que després d'uns mesos de gira per tot el territori, fa parada a la Sala Villarroel de Barcelona fins al 26 de juny. Descobrim amb ells on rau la màgia de fer pa, una activitat aparentment inofensiva, que pot arribar a fer replantejar moltes coses de les nostres personalitats. Completen l'elenc dos dels actors que més treballen en els darrers anys a casa nostra, al teatre o a la televisió, l'Andrea Ros i el Roger Coma.