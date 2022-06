El 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i enguany sota el lema ‘Una Sola Terra’ es pretén visibilitzar l’emergència que afronta el nostre planeta respecte a l’acceleració de l'escalfament global. Més d’un milió d’espècies es troben en perill d’extinció per la pèrdua d’hàbitat, entre altres causes, i la contaminació ambiental impacta negativament en el nostre entorn.

Què podem fer nosaltres per protegir el nostre planeta? A RTVE Catalunya hem preguntat als nostres presentadors quines accions fan en el seu dia a dia per cuidar la Terra. Reduir el consum de llum, aigua o carburant, reciclar i reutilitzar objectes, ser conscients de com i què aliments mengen i educar en valors als més petits de la casa ajuden a protegir el Medi Ambient.

Redueix el consum de llum, aigua i carburant Sabies que en la nostra factura de la llum hi ha un “consum fantasma” que suposa una despesa d’electricitat del 10%? Si desendolles els aparells quan no estan en funcionament t’estalviaràs aquest percentatge en el cost i en el consum. Si disminuïm l’ús energies fòssils, reduirem la petjada ecològica. Una altra manera d’abaixar el consum d’electricitat és substituir les bombetes de casa teva amb bombetes LED i, és clar, no t’oblidis d’apagar les llums de les habitacions abans de sortir. L’escassetat d’aigua per la manca de pluges cada any és més evident. I què podem fer nosaltres? Dutxes ràpides i tancar les aixetes mentre ens ensabonem o rentem les dents, per exemple. Per evitar els gasos contaminants que emet el teu cotxe tens tres opcions: canviar-te’l per un híbrid o elèctric – malgrat que encara són més cars que els de benzina o dièsel -, utilitzar el transport públic o, l'opció més ecològica que és anar a peu o en bicicleta si les distàncies no són molt llargues. Tu què fas per anar a treballar, estudiar o moure’t pel teu poble o ciutat? Laura Mesa, Sergi Loras i Raül Díaz redueixen el consum de llum, aigua i carburant RTVE Catalunya

Recicla Tothom té clar que si reciclem els residus ajudem a no gastar nous recursos. Si no pots evitar imprimir documents, recorda reutilitzar els papers i, finalment, reciclar-los per poder donar-los una segona vida. També pots comprar paper reciclat. El reciclatge de les ampolles i pots de vidre també és molt important. Al programa ‘Planeta R’, presentat per Martina Klein, vam conèixer que una ampolla de vidre triga 4.000 anys a desintegrar-se! La model sempre les llença al contenidor verd. Recorda també de reciclar el plàstic al groc. També les piles perquè si les barreges amb la resta de residus les substàncies perilloses que contenen, com el mercuri o el zinc, acabaran contaminant el medi ambient. Tània Sarrias i Ana Boadas reciclen sempre que poden RTVE Catalunya

Sigues conscient de com i què menges En la nostra alimentació i en la manera en què mengem també podem fer canvis. Per exemple, per evitar fer sevir tan plàstic pots anar a comprar amb bosses reutilitzables, menjar en tàper de vidre o omplir l’ampolla d’aigua en lloc de comprar-ne de noves. Si consumeixes càpsules de cafè compostables, també ajudaràs a donar-les una nova vida posant-les al contenidor marró. Una altra manera de reduir les emissions de C02 és comprar aliments de proximitat, de kilòmetre 0. Com més a prop estiguin els productors del punt de venda, menys transport s’haurà fet servir. També és important que planifiquis els menús setmanalment per evitar el malbaratament de productes perquè si ho fas, compraràs només allò que realment necessitis. Xavier Sardà, Lorena Amo, Albert Font i Nuria Roca consumeixem de manera responsable RTVE Catalunya