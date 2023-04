L'evolució dels trasplantaments a Catalunya continua en creixement, i ja deixant de lluny el fre que va suposar la pandèmia per la Covid-19. De fet, en els tres primers mesos de l'any, els trasplantaments a Catalunya s'han incrementat en un 33 % respecte del mateix període de l'any anterior, amb un total de 397 operacions.

De fet, aquestes xifres durant l'any 2022 ja van recuperar l'activitat prepandèmica. El 2022 van augmentar un 27 % respecte del 2021 amb 1346 operacions, i ja supera el rècord que es va assolir el 2019 amb 1296 trasplantaments.

La realització d'aquestes operacions ha estat possible gràcies a les donacions d'òrgans, que també han rebut més òrgans des d'inicis d'any si ho comparem amb l'any anterior. De fet, hi ha hagut un 22 % més de donants de cadàvers (un total de 100) i un 26 % més de donants vius (en total, 49).

Aquest últim és el cas de la Fàtima, germana de l'Aicha que va venir del Marroc per donar-li en vida un ronyó a la seva germana, l'única familiar amb qui va resultar ser compatible.

S'han incrementat respecte de l'any 2021 en un 24 %, però queda lleugerament per sota del 377 que es van assolir el 2019. En el darrer any, hi ha hagut 357 donants vàlids.

El ronyó: l'òrgan més trasplantat Gairebé el 70 % dels trasplantaments que s'han fet durant el 2023 ha estat de ronyó, per tant, és l'òrgan més trasplantat. El segueix el fetge amb 68 i el de pulmó, que se n'han fet 31. Els trasplantaments de cor i de pàncrees són dels que menys s'han realitzat amb 17 i 8 respectivament durant el 2021.