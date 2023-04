La història del ronyó de l'Aicha

L'any passat es van trasplantar 949 ronyons a Catalunya. És l'òrgan que més s'implanta. Tot i així, no sempre és fàcil trobar-ne un de compatible. És el cas de l'Aicha, que va trigar més de 5 anys en rebre'n un. L'Aicha té uns anticossos que compliquen trobar un donant compatible. Així que els metges van començar a estudiar altres opcions, com els seus germans. Just abans de la pandèmia van trobar que la seva germana Fátima era compatible.