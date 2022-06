Todos nos hemos imaginado que los soldados, durante sus operaciones, no deben comer muy bien. Y puede parecer muy épico, pero la imagen de un soldado en la trinchera mascando una raíz no es la imagen que ningún gobierno quiere para sus fuerzas armadas. De hecho, que los alimentos lleguen a todo el personal sin importar la ubicación ni circunstancia en la que se encuentre, lleva siglos siendo objeto de estudio.

La ración de combate del ejército español viene dividida en tres módulos que corresponden al desayuno , a la comida (o menú “A” ) y a la cena ( menú “B ”). De los módulos A y B hay cinco menús distintos . Además de estos tres módulos, los soldados reciben “el peor invento del ser humano, el pan galleta” , como lo describen los soldados. El pan galleta es un pan deshidratado “insípido y que no hay manera de tragar a no ser que te lo comas con paté o leche condensada y ni con esas”, aseguran.

“No hay nada más particular para un país que su gusto y nosotros somos conscientes de que cada cliente debe de tener la comida a la que están acostumbrados. De todos modos, el Ministerio de Defensa nos lo da todo muy marcado y estandarizado , no hay margen para la interpretación” nos cuentan desde Jomipsa.



Comida del ejército: una reseña civil

Para conocer de primera mano cómo son estos menús, pido un menú A por internet. En pocos días me llega a casa el menú A4 que, además de los complementos que ya especificamos en el módulo del desayuno, contiene un sobre de sopa de pollo instantánea, una lata de judías con chorizo, una lata de sardinas en aceite vegetal y una tarrina de crema de albaricoque.

Sopa instantánea de combate Inma Garrido

Todos los alimentos vienen perfectamente precintados y con envases personalizados para el Ejército de Tierra. En menos de un cuarto de hora he calentado los dos platos principales: la sopa y las judías. Sin embargo, el hornillo levanta bastante humo y deja mucho sabor al combustible químico en la sopa.

En la lata no se aprecia lo buenas que están Inma Garrido

Además, es una sopa de sobre, por lo que tiene el sabor artificial y subido de sal propio de este tipo de alimentos. Mucho mejores me parecieron las judías con chorizo. Más equilibradas de sal, con un olor y sabor bastante casero, caldo espeso y legumbres tiernas y mantecosas. El chorizo no tenía un sabor especialmente intenso ni especiado.

Latas de sardinas de combate Inma Garrido

Las sardinas en conserva son de un tamaño considerable y vienen tres en la lata. No incluye el aclamado pan galleta, así que me las comí a palo seco y en este caso se hace un poco extraño comer unas sardinas en conserva sin acompañarlas con nada. El postre es empalagoso sin más, pero es cierto que no soy amante de las confituras. Suscribo lo que me contaba Rafa, en general, tiene muy buenas propiedades organolépticas.

Me pregunto qué opinión tendrá de esta comida enlatada alguien que no conoce la gastronomía española. Encuentro que Jingsando, un Youtuber coreano, ha probado el menú A1 del Ejército español de Tierra.

Este menú lleva sopa de pollo y pasta, lentejas con chorizo, caballa en conserva y dulce de manzana. Es muy divertido ver cómo nos enfrentamos a una gastronomía que no conocemos cuando nadie nos explica cómo prepararla o cómo tomarla. El Youtuber disuelve la sopa de sobre como si fuese un Frenadol, no le da apenas tiempo de cocción y, aún así, su única pega es que está salada. Describe el chorizo como “un montón de carne” (y lo dice positivamente). Lo mejor es cuando cocina en el hornillo la caballa en aceite.

El veredicto de Jingsando es el mejor que le puedes dar a una comida extranjera: decir que sabe a la comida de tu país. “Sabe como la comida coreana. Si hubiese arroz, esto sería una mesa coreana”. Toma elogiazo.